Italia disputará el título de la Copa Davis

BOLONIA.- El bicampeón defensor Italia alcanzó la final de la Copa Davis después de que Flavio Cobolli venciera a Zizou Bergs de Bélgica 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15) tras salvar el viernes siete puntos de partido en un dramático juego de semifinales.

Después de desperdiciar seis puntos de partido propios, Cobolli finalmente llevó a Italia a la victoria. Se quitó la camiseta y celebró con sus compañeros de equipo y finalmente fue a consolar a Bergs, quien fue consolado por su equipo mientras lloraba en su silla.

El tiebreak del set final 17-15 fue el sexto más largo en la historia de la Copa Davis.

“Luchamos por nuestro país, por esta victoria, pero al final realicé mi sueño”, dijo Cobolli. “Jugué para todo mi equipo, mi familia, y es uno de los mejores días de mi vida”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cobolli le dio a Italia una ventaja inalcanzable de 2-0 sin necesidad del juego de dobles.

Italia suma una racha de 13 juegos ganados y se enfrentará al ganador de la semifinal del sábado entre Alemania y España, que no cuenta con el lesionado número 1, Carlos Alcaraz.

Anteriormente, Matteo Berrettini venció a Raphael Collignon 6-3, 6-4 para ayudar a Italia en su camino.

Ninguno de los belgas ha ganado un título individual en el circuito masculino. Pero Bergs, clasificado en el puesto 43, jugó como si fuera el juego más grande de su vida contra Cobolli, número 22, quien tenía al público de su lado en Bolonia.

Desde el 3-3 en el tiebreaker del segundo set, Bergs encontró su rango y empató el juego con un forehand al fondo de la cancha que Cobolli devolvió largo.

Los jugadores luego intercambiaron y fallaron oportunidades de punto de partido, con Cobolli finalmente triunfando con un service winner al que Bergs apenas pudo tocar con su raqueta.

Cobolli saltó a los brazos del capitán del equipo, Filippo Volandri, quien de alguna manera logró mantener la calma durante el tiebreaker de montaña rusa.

“En mis cinco años como capitán nunca había visto algo así. Pero esto es lo que hace la Copa Davis, fue increíble”, dijo Volandri. “Al final, le dije (a Cobolli) que es 5% táctica y 95% corazón”.

Fue un juego más cómodo para Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021 con 10 títulos individuales en el circuito. Aseguró el primer set con su servicio contra Collignon, número 86.

Collignon perdió su servicio inicial en el segundo set, pero rompió de vuelta para el 2-2. Berrettini resistió golpes agresivos para romper para el 4-3 y ganó en su primer punto de partido con un love hold.

La Final 8 de la Copa Davis es la sexta edición del evento renovado que tiene al campeón decidido en una sede neutral.