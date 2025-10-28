Canel’s-Java mantiene ritmo

La Vuelta a Guatemala 2025 vivió este lunes su tercera jornada de competencia con un exigente recorrido de 126 kilómetros entre Jalapa y Fraijanes, en el que el equipo Canel’s-Java continuó mostrando constancia y fortaleza en terreno montañoso, bajo la dirección de Juan Monsivais.

El trayecto, caracterizado por sus ascensos pronunciados y condiciones demandantes, puso a prueba a los escaladores del conjunto mexicano, quienes atravesaron poblaciones emblemáticas como El Progreso, Jutiapa, El Molino, Los Esclavos, Barberena, Amberes, El Salitre, El Chocolate y Fraijanes. El trazado incluyó tres metas volantes y ocho premios de montaña, donde la estrategia y la resistencia fueron clave.

Las metas volantes se disputaron en Ciudad Amayito (km 35), La Isla – Gasolinera Shell (km 73.3) y Aldea Amberes (km 107). Pese a los esfuerzos, los pedalistas Cormac, Prado y Brenes —quienes figuran dentro del top cinco de la clasificación de metas volantes— no lograron sumar puntos en esta jornada, dejando escapar una oportunidad valiosa para acercarse al liderato de esa categoría.

En los premios de montaña, el equipo logró destacar gracias a Ángel Gil, quien sumó unidades en el Polideportivo Barberena (2ª categoría, km 90.3), mientras que otros ascensos de alta exigencia, como el de El Pino (3ª categoría, km 13) y Aldea Yumanes (2ª categoría, kilómetro 115.7), marcaron el desgaste del pelotón.

En la parte final del recorrido, los corredores de Canel’s-Java se mantuvieron activos dentro de los grupos de fuga, buscando protagonismo en el cierre de etapa. El mejor ubicado en la meta fue Heiner Parra, quien cruzó en la posición 22, seguido de Ángel Gil (24), Ignacio Prado (70), Sebastián Brenes (73), Owen (80) y Cormac (89).

Tras tres etapas disputadas, la clasificación general individual ubica a Heiner Parra en el lugar 24 y a Ángel Gil en el 25, ambos a 7 minutos y 40 segundos del líder de la Vuelta.

En tanto, Prado marcha en la posición 69, Owen 72, Brenes 86 y Cormac 92. En la clasificación por equipos, Canel’s-Java ocupa el décimo puesto, a 44 minutos y 56 segundos del líder. En la lucha por las metas volantes, Cormac se mantiene tercero, mientras que Prado, Brenes y Owen ocupan las posiciones 7, 8 y 12, respectivamente.