Canel’s-Java otra vez protagonista

La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala se disputó con intensidad a lo largo de 200.3 kilómetros, un recorrido exigente que llevó a los pedalistas desde Chimaltenango hasta la histórica ciudad de La Antigua Guatemala. El equipo Canel’s-Java volvió a mostrar carácter competitivo y estrategia en una jornada marcada por la variada altimetría, que osciló entre los 222 y los 1,803 metros sobre el nivel del mar.

Desde los primeros kilómetros, los dirigidos por Juan Monsiváis se mostraron activos en el pelotón, intentando romper el grupo y buscar oportunidades de fuga mientras los líderes generales se concentraban en defender el suéter amarillo. Esta dinámica permitió a la escuadra mexicana ejecutar diferentes estrategias para impulsar a sus hombres fuertes, Heiner Parra y Ángel Gil, quienes llegaban con buen ritmo tras las etapas previas.

En las metas volantes, Canel’s-Java fue protagonista: Sebastián Brenes se impuso en la primera, ubicada en el kilómetro 64, mientras que Ignacio Prado finalizó segundo en la segunda meta al kilómetro 88. En la tercera, al kilómetro 128, el equipo no logró colocarse entre los tres primeros.

Durante los últimos kilómetros rumbo a La Antigua, el conjunto se mantuvo compacto, trabajando en bloque para abrir paso a Parra y Gil, quienes intentaron una fuga en busca del triunfo de etapa. En el cierre, cuatro ciclistas definieron el sprint final, con Parra ingresando en el segundo grupo a un minuto del ganador, en la octava posición, seguido de Ángel Gil, quien cruzó la meta en el lugar 14. Detrás llegaron Ignacio Prado (68°), Sebastián Brenes (77°) y Cormac (83°).

En la clasificación general, a falta de una etapa, Heiner Parra se mantiene como el mejor ubicado del Canel’s-Java en el puesto 11, seguido por Ángel Gil en el 14, a 11:46 y 15:26 minutos del líder respectivamente. Más atrás figuran Prado (55°), Brenes (72°) y Cormac (96°), mientras que Owen se retiró de la competencia.

Por equipos, Canel’s-Java ocupa la octava posición, y en las clasificaciones secundarias destacan Cormac, empatado en el segundo lugar de las metas volantes con 23 puntos, Brenes en cuarto y Prado en décimo. En la montaña, Heiner Parra se ubica en el lugar 19.