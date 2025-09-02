Causa baja del Tri César “Chino” Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana no comenzó la semana con las mejores noticias, al anunciar la baja por lesión de César “Chino” Huerta.

El Tri lanzó un comunicado para revelar que el “Chino” había presentado una molestia muscular, por lo que no podría estar disponible para jugar en la Fecha FIFA de septiembre.

A través de sus redes sociales, la directiva tricolor anunció que el extremo mexicano se perdería los dos partidos amistosos programados para este parón de selecciones.

“César Huerta causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los partidos de la Fecha FIFA”, detalló.

De acuerdo con el boletín del Tri, el “Chino” sintió la molestia durante la derrota (2-0) de su equipo en la Jornada 6 de la Jupiler Pro League de Bélgica.

“El futbolista mexicano presentó una sobrecarga muscular en partido de su equipo Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, en el que disputó 73 minutos el día de ayer”, puntualizó.

Dicha lesión, incluso le impidió terminar el partido en el Stade Joseph Marien y tuvo que abandonar el terreno de juego.

Por tal motivo, el canterano de las Chivas se perderá los dos duelos amistosos que la Selección Mexicana sostendrá en septiembre ante Japón y Corea del Sur.

Cabe resaltar que Javier Aguirre tomó la decisión de no convocar a ningún jugador para que ocupe el lugar de que dejó disponible César Huerta.

De esta manera, los extremos que el Vasco llamó, para los partidos contra las selecciones asiáticas, tendrán más opciones de jugar.

Tal es el caso de Hirving Lozano, Diego Lainez, Roberto Alvarado y Alexis Vega, quienes tendrán la oportunidad de sumar más minuto contra los dos representantes de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

La Selección Mexicana jugará ante Japón el próximo sábado 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum de California.

Mientras que el segundo partido lo disputará el martes 9 contra Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville.