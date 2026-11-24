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NUEVA YORK.- El mediocampista del Filadelfia Union Cavan Sullivan fue elegido como el Jugador Joven del Año de la MLS por su actuación a los 17 años.

El galardón reconoce al mejor jugador nacido el 1 de enero de 2004 o después. Sullivan es el jugador más joven en ganar el premio.

Jugadores de los Red Bull New York acaparó el segundo y el tercer lugar en la votación. Julian Hall terminó segundo y Adri Mehmeti fue tercero.

Sullivan sumó nueve goles y 14 asistencias en 28 partidos en su primera temporada de la MLS como jugador de tiempo completo. Registró un gol o una asistencia en 10 encuentros consecutivos, la racha más larga de ese tipo para un adolescente en la historia de la MLS.

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Sullivan fue convocado a la selección masculina de Estados Unidos en septiembre y se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del seleccionado en ser titular en un partido.

Los jugadores de la MLS votan por este premio junto con el personal técnico de los clubes y los medios de comunicación.