Cefor Promotora San Luis listo para recibir a Mineros

Por Romario Ventura

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
El conjunto de Cefor Promotora San Luis se reporta listo para su próximo compromiso dentro de la fecha cinco del Campeonato de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), en el que recibirá este domingo a las 14:00 horas al cuadro de Mineros de Zacatecas, en el campo uno de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”.

Bajo la dirección técnica de Rafael Lira, el equipo soledense tuvo una semana intensa de preparación, con entrenamientos enfocados en mantener el buen ritmo mostrado en sus recientes encuentros, con la firme intención de sumar su segunda victoria consecutiva en casa y seguir escalando posiciones en la tabla general.

La directiva del club, encabezada por Juan Antonio “Pinga” Salazar, extendió una invitación abierta a toda la afición de Soledad de Graciano Sánchez para que acudan a apoyar al representativo local, destacando que Cefor Promotora San Luis es un equipo que lleva con orgullo el nombre del municipio en el futbol profesional.

El plantel cerró filas este sábado con gran motivación y confianza, tras conseguir dos victorias consecutivas, una de ellas como local y otra en condición de visitante, además de un triunfo en la mesa, lo que les ha permitido sumar nueve unidades y mantenerse entre los primeros lugares del grupo.

De cara al duelo de este domingo, el estratega Rafael Lira se mostró tranquilo y optimista, resaltando la entrega de sus jugadores y la fortaleza del plantel con el que cuenta. “El grupo está comprometido, ha trabajado muy bien, y confiamos en seguir por el camino correcto para lograr el objetivo de ser protagonistas en esta temporada”, señaló.

El encuentro promete ser un duelo atractivo, en el que los potosinos buscarán imponer su localía ante un difícil rival como Mineros de Zacatecas. 

La cita es este domingo a las 14:00 horas en el campo uno de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, donde la afición podrá disfrutar de buen futbol y apoyar al equipo local en su lucha por seguir sumando triunfos en la Liga TDP.

