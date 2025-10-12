logo pulso
Cefor Promotora San Luis pierde de visita

Por Romario Ventura

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Cefor Promotora San Luis pierde de visita

Una jornada complicada vivió el conjunto de Cefor Promotora San Luis, que sufrió una derrota por 3-0 ante Pabellón FC, en duelo correspondiente a la fecha seis de la Zona XII de la Tercera División Profesional, disputado en el Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias de Aguascalientes.

El encuentro inició con dominio absoluto del equipo local, que desde el primer minuto mostró su intención de tomar ventaja. Apenas al minuto 3, Sebastián de Luna aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-0, inclinando el rumbo del encuentro a favor de Pabellón FC.

El cuadro potosino trató de reaccionar adelantando líneas en busca del empate, pero se topó con un rival bien ordenado que no concedió espacios y mantuvo el control del balón. Conforme avanzó la primera mitad, los locales continuaron insistiendo y, al filo del descanso, nuevamente Sebastián de Luna apareció para firmar su doblete y colocar el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En la parte complementaria, los dirigidos por Rafael Lira intentaron reponerse con mayor agresividad ofensiva, generando algunas aproximaciones que no pudieron concretar. Sin embargo, con el paso de los minutos, Pabellón FC retomó el control del partido, impulsado por su afición y por su solidez en el medio campo.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, en el tiempo de compensación el árbitro señaló un penal a favor de Pabellón FC, el cual fue ejecutado con precisión por Sebastián de Luna, quien completó su hat-trick y selló el 3-0 definitivo.

Tras el encuentro, el directivo de Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio “Pinga” Salazar, reconoció que el equipo no estuvo en su mejor nivel y señaló que será necesario hacer ajustes: “Veníamos haciendo un buen torneo con tres partidos consecutivos sacando buenos resultados, pero en esta ocasión lo que nos afectó fue la soberbia de algunos jugadores, quienes piensan que ganando dos o tres partidos ya están del otro lado, y no es así. Hay que trabajar en eso en los próximos días”, comentó el dirigente potosino.

