Cefor Promotora SL recibe al Atlético ECCA

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Cefor Promotora San Luis se declaró listo para recibir este sábado al Atlético ECCA, en duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Tercera División Profesional, dentro de la Zona XII. El encuentro se disputará a partir de las 16:00 horas en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, donde el conjunto de Soledad de Graciano Sánchez buscará aprovechar su condición de local.

La escuadra de Promotora llega motivada después de un inicio positivo de campeonato, en el que ha conseguido dos triunfos consecutivos y un empate, resultados que le han permitido mantenerse en la pelea por los primeros puestos de su sector. El objetivo para esta jornada será prolongar la buena racha y sumar tres puntos más frente a su afición.

Enfrente estará un Atlético ECCA que se encuentra ubicado en los últimos lugares de la clasificación, situación que Cefor intentará capitalizar para imponer condiciones desde los primeros minutos. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la concentración en evitar excesos de confianza y sostener el funcionamiento que les ha permitido obtener buenos resultados en las primeras fechas.

El entrenador César Silva destacó el compromiso que ha mostrado su plantel y aseguró que existe plena confianza para encarar el compromiso. "Nuestros jugadores están entendiendo el compromiso que tenemos, primero en la liga y segundo con nuestra afición, que nos apoya en todo momento, así que este sábado saldremos por el triunfo", declaró el estratega de Promotora.

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Para este duelo, Cefor podría iniciar con Luis Granjas en la portería; Aaron Ramírez, Leonardo Pastrana, Dilan Carrera, Juan Casillas, Gabriel Medina, Víctor López, José Faz, Abraham Sánchez, Pablo García y Amauri Sosa completando la posible alineación. Con este cuadro, los potosinos buscarán hacerse fuertes en casa y mantenerse entre los protagonistas de la Zona XII de la Tercera División Profesional.