Cefor Promotora vence al Necaxa

Con una gran actuación ofensiva, la escuadra de Cefor Promotora San Luis logró un importante triunfo de visitante al derrotar por marcador de 4-2 a los Rayos del Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en la cancha cuatro del Club Necaxa en Aguascalientes.

Desde los primeros minutos, el conjunto potosino impuso condiciones y tomó el control del partido. Apenas al minuto 5, Efrén Martínez abrió el marcador con un potente disparo que se incrustó en las redes para el 1-0.

El dominio visitante continuó, y al minuto 9, Aarón Ramírez amplió la ventaja con el 2-0 tras aprovechar un descuido defensivo de los locales. Cefor mantuvo el ritmo y la posesión del balón, generando constantes llegadas al área rival. La superioridad se reflejó nuevamente al minuto 34, cuando Josué Briones marcó el 3-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la parte complementaria, Necaxa reaccionó y mostró un mejor futbol. Al minuto 66, Axel Jiménez descontó con el 1-3 y poco después repitió la dosis para acercar a su equipo 2-3, generando cierta presión sobre los potosinos.

Sin embargo, la respuesta de Cefor Promotora San Luis no tardó en llegar. Al minuto 73, Aarón Ramírez volvió a hacerse presente en el marcador con su segundo gol de la tarde, sellando el 4-2 definitivo y asegurando los tres puntos en calidad de visitante.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis reafirma su buen momento dentro del torneo, ubicándose en el tercer lugar con 16 unidades en la tabla general del Grupo XII, demostrando solidez y contundencia en su estilo de juego, especialmente fuera de casa.