Celebran récord de asistencia en Liga Femenil
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Apertura 2026 ya es histórico para la Liga Femenil, debido a que registró un récord de asistencia en las primeras siete jornadas del torneo.
Ante el nuevo modelo de la competencia, surgieron muchas dudas por parte de los aficionados, quienes han sido claves para lograr esta marca, gracias a la constante retroalimentación que le brindan a la Liga.
"En todas las transmisiones, estábamos levantando encuestas de qué necesitaba la afición y nos había dejado muy claro que partidos el fin de semana, en horarios accesibles para las familias", reveló Mariana Gutiérrez, presidenta del circuito, sobre el crecimiento que se ha visto en las gradas.
Comparado con el Clausura 2026, el actual campeonato presume un aumento del 31 por ciento en cuanto a la asistencia.
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