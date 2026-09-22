logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Celebran récord de asistencia en Liga Femenil

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran récord de asistencia en Liga Femenil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- El Apertura 2026 ya es histórico para la Liga Femenil, debido a que registró un récord de asistencia en las primeras siete jornadas del torneo.

      Ante el nuevo modelo de la competencia, surgieron muchas dudas por parte de los aficionados, quienes han sido claves para lograr esta marca, gracias a la constante retroalimentación que le brindan a la Liga.

      "En todas las transmisiones, estábamos levantando encuestas de qué necesitaba la afición y nos había dejado muy claro que partidos el fin de semana, en horarios accesibles para las familias", reveló Mariana Gutiérrez, presidenta del circuito, sobre el crecimiento que se ha visto en las gradas.

      Comparado con el Clausura 2026, el actual campeonato presume un aumento del 31 por ciento en cuanto a la asistencia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA
      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA

      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA

      SLP

      AP

      El proyecto FFE generó división entre asociaciones y cuestionamientos legales en tribunales de Estados Unidos.

      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol
      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol

      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol

      SLP

      AP

      Desde 2020 la Liga MX suspendió el sistema, generando protestas y críticas de clubes y aficionados.

      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina
      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina

      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina

      SLP

      El Universal

      La Scaloneta enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en fecha FIFA con homenaje a Messi.

      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho
      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho

      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho

      SLP

      AP

      Mourinho mostró imágenes de faltas que consideró merecían tarjetas rojas en conferencia de prensa.