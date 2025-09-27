Celebró Canel’s 100 años de historia

La empresa potosina Canel’s celebró a lo grande su centenario de trayectoria en la industria de la confitería nacional e internacional, conmemorando la fecha durante el partido entre Atlético de San Luis y las Águilas del América en el Estadio Alfonso Lastras, donde se presentó un jersey conmemorativo que fue portado por los once jugadores rojiblancos frente a miles de aficionados.

La historia de la compañía se remonta a 1925, cuando inició operaciones bajo el nombre de La Victoria, fábrica dedicada a la producción de dulces, chocolates y chicles. Años más tarde evolucionó a “Chicles Canel’s”, marca que en la década de los treinta ya se había consolidado en todo el país, teniendo como producto insignia el tradicional chicle de cuatro pastillas.

Con el lema de “El Sabor Ganador”, la empresa ha combinado innovación tecnológica con presencia constante en el marketing deportivo, vínculo que quedó reflejado en el emotivo festejo de sus 100 años. El jersey especial, diseñado con colores azul y amarillo, representativos de la marca y del estado de San Luis Potosí, fue la principal atracción en la cancha.

Durante el medio tiempo del encuentro, el estadio se vistió de fiesta con múltiples sorpresas: el debut de la nueva botarga de los tradicionales chicles de cuatro pastillas, un desfile de edecanes y banderolas, así como la proyección en la pantalla principal de un video conmemorativo que repasó la historia y los productos de la marca. El momento culminó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo potosino, dando un cierre especial a una noche inolvidable.

Canel’s, empresa que nació en San Luis Potosí y que hoy es reconocida a nivel internacional, reafirmó con esta celebración su compromiso de mantener su sello como referente en la confitería mexicana y como un aliado del deporte.