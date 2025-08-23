logo pulso
Celestiales con nuevo refuerzo

Irwin Ávalos regresa a San Luis para integrarse al Santos del Potosí

Por Romario Ventura

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Celestiales con nuevo refuerzo

El ala de la Selección Mexicana de Basquetbol, Irwin Ávalos, fue anunciado como nuevo refuerzo de los Santos del Potosí, con la encomienda de aportar su experiencia y compromiso en la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP, donde el principal objetivo del equipo es lograr la clasificación a los playoffs.

En su presentación, Ávalos aseguró que llega motivado por regresar a la institución con la que inició su carrera profesional.

“Estoy contento por regresar a un equipo en donde prácticamente inicié mi carrera. Vengo a aportar mi experiencia, a apoyar en lo que requiera el equipo, dar el cien por ciento en la cancha. Llegamos a sumar y queremos cumplir la primera meta que se ha planteado, que es calificar a playoffs. Aún quedan partidos para poder lograrlo”, declaró.

Ávalos forma parte del plantel nacional dirigido por Omar Quintero y estuvo presente en los duelos clasificatorios disputados en San Luis Potosí en febrero pasado ante Nicaragua y Canadá. Será la tercera ocasión en que vista la camiseta de Santos, tras haber jugado con la franquicia en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.

A lo largo de su trayectoria, el seleccionado mexicano ha defendido también los colores de Fuerza Regia, Plateros de Fresnillo, Astros de Jalisco y Halcones Rojos de Veracruz, además de participar en el CIBACOPA con los Caballeros de Culiacán y Mantarrayas de La Paz, entre otros equipos.

