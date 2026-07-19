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Celestiales disputarán duelo de pretemporada

Por Romario Ventura

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Celestiales disputarán duelo de pretemporada
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      Los Santos del Potosí continúan afinando detalles para el inicio de la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP y este domingo 19 de julio sostendrán su primer compromiso de preparación ante los Freseros de Irapuato, en un encuentro que se disputará a las 18:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán.

      El llamado Templo del Dolor abrirá sus puertas para que la afición potosina conozca de cerca al renovado conjunto celestial, que buscará ser uno de los equipos protagonistas de la próxima campaña bajo la dirección del entrenador canadiense Doug Plumb.

      Como parte de este encuentro de preparación, la directiva informó que el acceso a la zona amarilla será gratuito, con el objetivo de que las y los aficionados al deporte ráfaga acompañen al equipo antes del arranque oficial de la temporada.

      Para este compromiso, Santos del Potosí contará con un plantel integrado por Jermaine Halley, Cris Jones, Jemerrio Jones, Keyshawn Woods, Jacob Calloway, Makhel Mitchell y Jared Wilson-Frame, elementos extranjeros que encabezan el proyecto deportivo para la campaña 2026. 

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