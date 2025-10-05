Cerveceros toman ventaja tempranera

MILWAUKEE.- El venezolano Jackson Chourio se fue de 3-3 y remolcó tres carreras en las dos primeras entradas antes de salir con una lesión en el tendón de la corva en la victoria el sábado 9-3 de los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago en el primer partido de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Chourio se convirtió en el primer jugador con tres hits en las dos primeras entradas de un juego de postemporada. Sin embargo, su disponibilidad para el juego 2 del lunes en la serie al mejor de cinco es incierta.

El pelotero venezolano se perdió un mes de la temporada regular por una distensión en el tendón de la corva derecha, salió con rigidez en ese tendón después de vencer un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas.

Eso fue prácticamente lo único que salió mal para los Cerveceros, quienes tomaron una ventaja de 9-1 en las dos primeras entradas en un enfrentamiento de rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Freddy Peralta de Milwaukee trabajó cinco episodios y dos tercios, y las únicas carreras que permitió fueron jonrones a Michael Busch e Ian Happ. Nico Hoerner añadió un cuadrangular solitario contra Jared Koenig en la octava entrada.

Los nueve ponches de Peralta empataron el récord de los Cerveceros para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.