Choque en carretera Victoria-Matamoros deja cuatro muertos
Una familia resultó lesionada y fue trasladada para atención médica tras el choque.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El choque frontal entre dos vehículos, en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, dejó como saldo cuatro personas sin vida y varias lesionadas.
Personal de la Guardia Estatal atendió el accidente vehicular múltiple en el kilómetro 256 de la Carretera Federal 101, tramo Matamoros–San Fernando.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En las labores de atención participaron unidades de Protección Civil y Bomberos de Valle Hermoso, así como brigadistas y paramédicos de Matamoros.
Uno de ellos, una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban integrantes de una familia, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.
En el otro extremo se encontraba una camioneta TrailBlazer, donde fueron halladas cuatro personas prensadas sin signos vitales.
no te pierdas estas noticias
Choque en carretera Victoria-Matamoros deja cuatro muertos
SLP
PULSO
Una familia resultó lesionada y fue trasladada para atención médica tras el choque.
Coahuila inicia elección para renovar Congreso estatal 2026
SLP
El Universal
El presidente del IEC exhorta a respetar la ley y la voluntad popular durante la elección del Congreso.
Registro de líneas tiene gran rezago
SLP
El Universal
Expertos consideran que el gobierno fracasó en el plan