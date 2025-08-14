logo pulso
'Checo' quedó fuera de la F1 por 'distracciones'

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
'Checo' quedó fuera de la F1 por 'distracciones'

México.- Un factor decisivo que dejó fuera al volante mexicano Sergio “Checo” Pérez de la Fórmula 1 fue la distracción. De acuerdo a Jo Ramírez, quien era coordinador en McLaren, uno de los principales errores de Pérez fue dejarse llevar por distractores. Entre ellos, el dinero y el ruido externo.

Situación contraria a la del neerlandés Max Verstappen, excompañero del piloto mexicano en Red Bull.

“El problema con ‘Checo’, no sé si le guste oírlo o no, es que se separó de la carrera. Si eres corredor de Fórmula 1 debes poner la Fórmula 1 en el desayuno, comida y merienda. Debes ponerlo como Max Verstappen, que tiene simulador en su avión y busca maneras cómo mejorar. A Sergio le gusta el dinero, ha hecho mucho dinero. Su mánager era muy bueno para hacer buenos contratos y el contrato con Red Bull fue muy bueno”, aseveró Ramírez.

Sin embargo, el histórico mecánico también reconoció que Red Bull no supo tenerle paciencia. Es innegable que tiene talento, un don perceptible que va más allá del monoplaza que maneje.

“Yo siento que, por la manera que salió, debe tener cosquillas que le dicen: ‘Voy a volver. Voy a hacer lo mejor y demostrar a la gente que me dejó fuera de la Fórmula 1 que lo puedo hacer mejor’. Ya se demostró porque los otros pilotos que estuvieron en su lugar [Liam Lawson y Yuki Tsunoda] no han servido”, continuó Jo Ramírez.

Por lo pronto, el futuro de Pérez aún es incierto. Si bien hay rumores que lo colocan en la naciente escudería de Cadillac, ninguna de las partes involucradas ha dado un “sí” público.

En la máxima categoría del automovilismo, la pausa de verano terminará a finales de agosto.

Será el próximo domingo, 31 de agosto, cuando se celebre el Gran Premio de los Países Bajos.

