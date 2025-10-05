logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chelsea inflige 3ra. derrota a Liverpool

Por AP

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Chelsea inflige 3ra. derrota a Liverpool

Estevao anotó en el tiempo añadido para infligir una tercera derrota consecutiva al Liverpool, campeón defensor de la Liga Premier.

El brasileño selló la victoria del sábado 2-1 del Chelsea que desató celebraciones salvajes tras un emocionante enfrentamiento en Stamford Bridge.

El primer gol del adolescente desde su traslado desde Palmeiras deja al Liverpool fuera de la cima de la clasificación antes del receso internacional.

El Arsenal ocupa en este momento el primer lugar, un punto por delante del Liverpool, después de vencer 2-0 al West Ham.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Manchester United también ganó al superar 2-0 al Sunderland.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PFC continúa invicto en casa
El PFC continúa invicto en casa

El PFC continúa invicto en casa

SLP

Romario Ventura

Dodgers superan a Filis en la Serie
Dodgers superan a Filis en la Serie

Dodgers superan a Filis en la Serie

SLP

AP

Teoscar Hernández impulsó la victoria con jonrón de 3 carreras en la 7ma.

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo
McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

SLP

AP

Longoria y Javier Mar se coronan
Longoria y Javier Mar se coronan

Longoria y Javier Mar se coronan

SLP

Romario Ventura

En la categoría singles del Torneo de Raquetbol del Lomas Raquet Club