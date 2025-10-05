Chelsea inflige 3ra. derrota a Liverpool

Estevao anotó en el tiempo añadido para infligir una tercera derrota consecutiva al Liverpool, campeón defensor de la Liga Premier.

El brasileño selló la victoria del sábado 2-1 del Chelsea que desató celebraciones salvajes tras un emocionante enfrentamiento en Stamford Bridge.

El primer gol del adolescente desde su traslado desde Palmeiras deja al Liverpool fuera de la cima de la clasificación antes del receso internacional.

El Arsenal ocupa en este momento el primer lugar, un punto por delante del Liverpool, después de vencer 2-0 al West Ham.

El Manchester United también ganó al superar 2-0 al Sunderland.