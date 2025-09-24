Chelsea remonta y vence a Lincoln City

logo pulso
Chelsea evitó convertirse en el último gigante en caer eliminado de la Copa de la Liga Inglesa al vencer 2-1 al Lincoln City de tercera división después de una remontada en la segunda mitad el martes.

Tras irse perdiendo 1-0 al descanso, Chelsea le dio la vuelta al partido con los goles de Tyrique George y el argentino Facundo Buonanotte.

Liverpool avanzó también por 2-1 en la jornada.

Esta edición de Copa de la Liga ya produjo una de las mayores sorpresas en la historia del torneo cuando el Grimsby de la cuarta división eliminó al Manchester United en la ronda anterior. Y cuando Rob Street adelantó a Lincoln a los 42 minutos contra el campeón mundial Chelsea, parecía que otra sorpresa podría estar en camino.

Pero el equipo de la Liga Premier se recuperó. George igualó a los 48 y Buonanotte facturó el gol de la victoria dos minutos después.

Mientras Chelsea evitó la eliminación, el Burnley de la primera división sucumbió en casa 2-1 ante Cardiff.

Brighton no se complicó y arrasó 6-0 a Barnsley. El volante paraguayo Diego Gómez firmó un hat-trick en la primera mitad y cerró la noche con cuatro goles en total.

A pesar de no tener puntos en la liga, Wolverhampton doblegó 2-0 a Everton. Fulham superó 1-0 a Cambridge.

