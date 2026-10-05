¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?
Los partidos de playoffs se transmitirán por ESPN con horarios a las 15:00 y 18:00 horas.
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Con la presión propia de octubre y el sueño de avanzar en la postemporada, los Chicago White Sox y los Tampa Bay Rays saltarán este lunes al diamante con la misión de ampliar la ventaja que consiguieron en el arranque de sus respectivas Series Divisionales de la Liga Americana.
Chicago White Sox y Tampa Bay Rays buscan ampliar ventaja en playoffs
Los White Sox llegan motivados después de pegar primero frente a los Cleveland Guardians, mientras que los Rays hicieron valer su condición de favoritos al imponerse en un cerrado duelo ante los New York Yankees.
Cleveland Guardians y Yankees intentan reacción en postemporada de MLB
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Por su parte, los Guardians y los Yankees buscarán reaccionar para evitar quedar contra las cuerdas antes de que las series cambien de escenario. La novena de Cleveland intentará aprovechar el respaldo de su afición en el Progressive Field, mientras que Nueva York necesita responder ante unos Rays que han mostrado solidez desde el inicio de los Playoffs.
Horario y dónde ver los partidos de Playoffs
White Sox vs Guardians
· Hora: 15:00 hrs
· Transmisión: ESPN
New York Yankees vs Tampa Bay Rays
· Hora: 18:00 hrs
· Transmisión: ESPN
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