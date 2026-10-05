logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?

Los partidos de playoffs se transmitirán por ESPN con horarios a las 15:00 y 18:00 horas.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:35 p.m.
A
¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con la presión propia de octubre y el sueño de avanzar en la postemporada, los Chicago White Sox y los Tampa Bay Rays saltarán este lunes al diamante con la misión de ampliar la ventaja que consiguieron en el arranque de sus respectivas Series Divisionales de la Liga Americana.

      Chicago White Sox y Tampa Bay Rays buscan ampliar ventaja en playoffs

      Los White Sox llegan motivados después de pegar primero frente a los Cleveland Guardians, mientras que los Rays hicieron valer su condición de favoritos al imponerse en un cerrado duelo ante los New York Yankees.

      Cleveland Guardians y Yankees intentan reacción en postemporada de MLB

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por su parte, los Guardians y los Yankees buscarán reaccionar para evitar quedar contra las cuerdas antes de que las series cambien de escenario. La novena de Cleveland intentará aprovechar el respaldo de su afición en el Progressive Field, mientras que Nueva York necesita responder ante unos Rays que han mostrado solidez desde el inicio de los Playoffs.

      Horario y dónde ver los partidos de Playoffs

      White Sox vs Guardians

      · Hora: 15:00 hrs

      · Transmisión: ESPN

      New York Yankees vs Tampa Bay Rays

      · Hora: 18:00 hrs

      · Transmisión: ESPN

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?
      ¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?

      ¿Dónde ver los partidos de playoffs de las Ligas Mayores?

      SLP

      El Universal

      Los partidos de playoffs se transmitirán por ESPN con horarios a las 15:00 y 18:00 horas.

      Francia vence a Bélgica y avanza en Liga de Naciones
      Francia vence a Bélgica y avanza en Liga de Naciones

      Francia vence a Bélgica y avanza en Liga de Naciones

      SLP

      EFE

      Francia ganó 4-1 a Bélgica con goles de jugadores que ingresaron en el segundo tiempo.

      Ministro dominicano prohíbe jugar a Haití tras polémica en partido
      Ministro dominicano prohíbe jugar a Haití tras polémica en partido

      Ministro dominicano prohíbe jugar a Haití tras polémica en partido

      SLP

      AP

      El ministro Kelvin Cruz anunció que Haití no podrá jugar en RD tras daños en estadio y tensiones raciales.

      Luis Romo es baja de la Selección
      Luis Romo es baja de la Selección

      Luis Romo es baja de la Selección

      SLP

      El Universal

      Obliga a Rafael Márquez a modificar la alineación para enfrentar a Chile