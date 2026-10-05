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Memo Schutz consigue segundo lugar en La Casa de los Famosos México

El periodista deportivo destacó en el reality y perdió la final ante Mariana Ochoa.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:11 p.m.
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Memo Schutz consigue segundo lugar en La Casa de los Famosos México
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      El periodismo deportivo estuvo presente en La Casa de los Famosos México 2026.

      Memo Schutz logra reconocimiento en La Casa de los Famosos México 2026

      Y es que Memo Schutz, comentarista de TUDN, se ganó el apoyo del público y consiguió llevarse el segundo lugar del programa.

      Aunque el conductor logró evadir varias semanas de nominaciones, al final, este domingo 4 de octubre perdió ante Mariana Ochoa.

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      Trayectoria y carrera profesional de Memo Schutz

      -----¿Quién es Memo Schutz?

      Guillermo Schutz nació el 10 de enero de 1977 en la Ciudad de México. Comenzó su trayectoria como estudiante de Derecho, antes de tomar el camino del periodismo deportivo y las cámaras de televisión.

      Su primer contacto con los medios de comunicación se dio en su etapa en la universidad, cuando hizo un casting para ser comentarista deportivo.

      Después de algunos años como reportero, Schutz comenzó a meterse más en su rubro actual hasta convertirse en conductor, analista y comentarista.

      Su conocimiento deportivo lo llevó a participar en coberturas de algunos de los eventos más importantes a nivel internacional, como: Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, NFL, NBA y Super Bowls.

      Dentro de TUDN, el comentarista ha sido conocido por compartir transmisiones con Antonio de Valdés y Enrique Burak, ya que tomó el lugar que dejó Pepe Segarra.

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