Arrestan a presunto distribuidor de drogas en Tamazunchale

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TAMAZUNCHALE.- Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia Zacatipán, luego de que presuntamente le encontraron varias dosis de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCE) del Estado informó que el detenido fue identificado como Alejandro "N", quien se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por los agentes estatales.

Durante la intervención, los elementos de la GCE presuntamente le aseguraron diversas dosis de marihuana, así como una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal".

Además, como parte de los indicios fueron asegurados un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaba.

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Alejandro "N", junto con las sustancias y objetos asegurados, quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.