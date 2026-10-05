Premio Obras Cemex reconoce a los proyectos que destacan por su innovación y calidad en México

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Monterrey, México, 5 de octubre de 2026.– El Premio Obras Cemex anunció los proyectos que avanzan como nominados en su 35ª edición, luego de un proceso de evaluación que reunió algunas de las propuestas más sobresalientes de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en México.

En esta convocatoria se recibieron 296 registros completos de obras realizadas en distintas regiones del país. De este universo, 23 proyectos fueron seleccionados por destacar en aspectos como calidad arquitectónica, innovación, aportación técnica y el impacto que generan en las comunidades donde se encuentran.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por reconocidos especialistas nacionales e internacionales. En el ámbito de la arquitectura participaron Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, quien preside el jurado. El panel también contó con los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz, así como con el Dr. Roberto Stark.

La experiencia y trayectoria de los integrantes del jurado permitieron identificar las propuestas que sobresalen por sus aportaciones a la industria y que competirán por los máximos reconocimientos de esta edición.

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Proyectos nominados por categoría

*Equipamiento y Usos Mixtos Mayor a 1000 m²

* Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca

* Campus Salud Digna

* Casa de la Cultura Juchitán

*Equipamiento y Usos Mixtos Menor a 1000 m²

* Capilla San Juan Pablo II

* Centro de Reflexión y Lectura Cereso 2

* Jardín Termal

* Museo Regional "La Cacaotera"

*Espacio Urbano y Paisaje

* Capilla de la Purísima

* Mercado Público Florentino Hernández Bautista

* Parque Quintana Roo

* Plaza Grande

* UH Infonavit Santa Fe Belén

*Infraestructura y Movilidad

* Autopista Mante-Tula

* Boulevard La Libertad

* Carretera a Chapala F4

* Puente Las Truchas

*Vivienda Individual

* Casa 720°

* Casa entre dos ríos

* Casa Tao

*Vivienda Multifamiliar

* Las Arenas

* Michoacán 49

* Residencial Montebosco Torre Fresno

* Urban Bulgaria

"Los proyectos seleccionados son una muestra del talento, la creatividad y la capacidad de innovación que existen en México para enfrentar los desafíos actuales de nuestras ciudades y comunidades. Cada una de estas obras representa una manera distinta de aportar soluciones, elevar los estándares de la industria y generar valor para las personas", señaló Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México.

Los proyectos ganadores se anunciarán durante la ceremonia de premiación del próximo 12 de noviembre, cuando se conocerán las obras que recibirán los reconocimientos de esta edición.

La información, fotografías y principales características de las obras nominadas están disponibles en el sitio oficial del Premio Obras Cemex: https://www.cemexmexico.com/premioobras

Esta edición representa también un cambio en la evolución del certamen, que a partir de ahora tendrá una periodicidad bienal, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer la proyección de un reconocimiento que, durante más de 35 años, ha puesto en valor la excelencia en la arquitectura, la ingeniería y la construcción en México.

El 35º Premio Obras Cemex se suma además a la celebración de los 120 años de Cemex, una historia vinculada al desarrollo de infraestructura y al crecimiento de comunidades en México y otros mercados.