Pérez Cuéllar felicita a Andrea Chávez por coordinación 4T en Juárez

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CIUDAD JUÁREZ, Chih., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se diera a conocer la designación de Andrea Chávez Treviño, como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez, el Coordinador Estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a la senadora con licencia, por su designación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Pérez Cuéllar destaca unidad y trabajo en equipo

En un comunicado, Pérez Cuéllar destacó que la nueva etapa del movimiento debe estar marcada por la unidad, la organización y el trabajo en equipo.

Ante esto, reconoció la trayectoria y el trabajo que Andrea Chávez ha desarrollado dentro del movimiento.

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Importancia de Juárez en proceso electoral 2027

Pérez Cuéllar afirmó que las y los chihuahuenses tienen ante sí la oportunidad histórica de poner fin a casi un siglo de gobiernos del PRIAN y abrir un capítulo de cambio, transformación y bienestar.

Añadió que Juárez tendrá un papel fundamental en el proceso de elecciones del 2027, por su historia, su fuerza social y política y por lo que representa para Chihuahua, ante ello, destacó que el objetivo común es acompañar el proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y lograr que la Cuarta Transformación llegue con fuerza a los 67 municipios de Chihuahua.

"Tenemos una causa común y una responsabilidad enorme. Es momento de mirar hacia adelante. Con unidad, organización y trabajo vamos a construir entre todas y todos el cambio que Chihuahua está esperando", concluyó el coordinador estatal de la 4T en Chihuahua.