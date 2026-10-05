INAPAM facilita trámite de tarjeta para adultos mayores en octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Para todos los adultos mayores de 60 años o más que deseen tramitar la tarjeta INAPAM durante este mes de octubre, existe la posibilidad de solicitarla de manera fácil y rápida para acceder a distintos descuentos y beneficios en establecimientos y servicios.

INAPAM requisitos para obtener la tarjeta en octubre

El trámite es gratuito y puede entregarse el mismo día, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para sacar la tarjeta INAPAM?

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Antes de acudir a realizar el trámite, es importante reunir todos los documentos para evitar contratiempos. Para solicitar la tarjeta este mes se debe presentar el acta de nacimiento legible, además de una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o el pasaporte.

También se solicita la CURP actualizada, un comprobante de domicilio y una fotografía reciente tamaño infantil.

Otro dato que puede pasar desapercibido es que se deben proporcionar los datos de una persona de contacto para casos de emergencia. Esta información incluye su CURP y número telefónico.

Dónde y cómo tramitar la tarjeta INAPAM

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos de atención correspondientes. La ubicación depende de la zona donde viva cada solicitante.

Para conocer cuál es el módulo que corresponde, es necesario consultar el directorio oficial de atención del INAPAM y localizar el punto disponible en la zona de residencia.

¿Cómo sacar la tarjeta INAPAM paso a paso?

El proceso comienza con algo sencillo, pero importante, como lo es tener completa la documentación requerida. Una vez reunidos los papeles, el adulto mayor debe acudir al módulo de atención correspondiente y presentar sus documentos.

Después se realiza el llenado de la solicitud y, si la documentación está completa, se continúa con la emisión de la credencial.

¿Qué descuentos tiene la tarjeta INAPAM?

La tarjeta INAPAM permite obtener descuentos en diferentes establecimientos y servicios, por lo que sus beneficios pueden ir mucho más allá de las compras en tiendas.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantiene en su portal información sobre los lugares donde se aplican estos descuentos, incluyendo sus domicilios y los estados del país en los que se encuentran.

Entre las áreas donde pueden encontrarse beneficios están alimentación, asesoría y servicios legales, así como educación, recreación y cultura.

También existen descuentos relacionados con predial y agua, además de servicios de salud, transporte, vestido y hogar.