Comparece Icela Rodríguez ante Jucopo de Senado
La sesión se llevó a cabo sin acceso a medios ni transmisión oficial en el Senado.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comparece ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, al iniciar el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Comparecencia de Icela Rodríguez ante la Jucopo
La funcionaria llegó al recinto parlamentario a las 12:49 hrs y descendió de su vehículo en el estacionamiento para ser recibida por el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco; el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda; y la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado.
Detalles de la sesión y protocolo
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La comparecencia de Rosa Icela Rodríguez se desarrolla a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación y sin transmisión en los canales oficiales del Senado.
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