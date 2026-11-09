Chivas deja ir el liderato

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México.- Chivas tenía todo para llegar a la última jornada del Apertura 2026 como líder general, pero un gol de Paúl Bellón en los últimos minutos le apagó el sueño. El Guadalajara dejó escapar la ventaja en el Nou Camp y terminó con un 1-1 que le supo a derrota ante León.

El momento que cambió el encuentro llegó al 52´. José Rodríguez, capitán Esmeralda, derribó a Santiago Sandoval cuando el delantero se enfilaba solo hacia el arco. La acción fue revisada en el VAR y el árbitro confirmó la tarjeta roja. El equipo de Gabriel Milito encontró el escenario que necesitaba para buscar la victoria.

Desde el primer tiempo, el Rebaño ya había mostrado mayor iniciativa. A los 15 minutos, Bryan González, el "Piojo" Alvarado y Santiago Sandoval ya habían avisado de lo que vendría en el partido: llegadas de los rojiblancos sin poder convertirlas por gol.

Aunque la acción más peligrosa del primer tiempo fue de los Panzas Verdes al 43, cuando "Tala" Rangel realizó una enorme atajada tras un remate de cabeza, reaccionó abajo, el balón pegó en el poste y regresó a sus manos para evitar la caída de su arco. Con un hombre más, Chivas comenzó a insistir y encontró recompensa al 68´. Un centro pasado desde la izquierda parecía perderse por la línea de fondo, pero Daniel Aguirre alcanzó a rescatar la pelota y la recentró para que Ricardo Marín apareciera y la empujara al fondo de las redes. Aunque el Guadalajara dominó a partir de entonces y generó varias ocasiones para ampliar la ventaja, Oscar García, arquero Esmeralda, se convirtió en el principal obstáculo para los visitantes.

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Y cuando parecía que el torneo tendría un nuevo líder, llegó el cubetazo de agua fría. Al minuto 86, Johan Romaña se quitó a dos jugadores rojiblancos por la banda derecha y mandó un centro que Paúl Bellón empujó con un defensa enfrente para firmar el empate que los mantiene aún con esperanzas de Liguilla.