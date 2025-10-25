logo pulso
Chivas quieren el triunfo ante Atlas

Saldrán a buscar la victoria para afianzar un lugar en el Play In

Por El Universal

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Chivas quieren el triunfo ante Atlas

México.- El torneo regular está por terminar y tanto Chivas como Atlas buscan afianzar un lugar en el Play In en partido de la jornada 15 de la Liga MX

Los de Guadalajara saldrán al campo del Akron el buscar de superar el tropiezo de media semana cuando cayeron por la mínima ante Querétaro y que rompió la buena racha de cuatro partidos ganados. El rebaño liderado por Gabriel Milito se mantiene en la octava posición con 20 puntos en la tabla general y está obligado a no ceder en el terreno de juego si quiere avanzar a la Liguilla.

En tanto que Atlas por fin parece haber retomado el camino tras el regreso de Diego Cocca a la dirección y está obligado a ganar sus últimos encuentros si quiere meterse al Play In como lo hizo en su visita ante León a quien le anotó dos goles.

El cuadro rojinegro parece llegar motivado a la fecha 15 y buscará superar el empate 1-1 del Clásico tapatío de la temporada pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las circunstancias de ambos equipos prometen un encuentro de altura, en Zapopan, este sábado 25 de octubre a las siete de la noche con siete minutos.

