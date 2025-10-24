“Chofis” López, fuera de Pachuca

México.- La Liga MX se encuentra en la recta final del Apertura 2025, por lo que los movimientos de los clubes suelen ser raros, pero Pachuca decidió cortar de su equipo al polémico Javier Eduardo López a tres jornadas.

En un comunicado compartido por los Tuzos, el club detalla que se llegó a un acuerdo con el futbolista mexicano para rescindir su contrato, quien solamente había disputado cuatro juegos con el club, sumando un total de 83 minutos.

“El Club de Futbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy”, se lee en el boletín del conjunto hidalguense.

Además, también expresó su agradecimiento al canterano de las Chivas por el tiempo que defendió los colores de los Tuzos.

“Quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo”.

Esta no es la primera vez que la “Chofis” es dado de baja del plantel, ya que el primer episodio se vivió en julio de 2024, cuando Guillermo Almada, técnico de aquel entonces, decidió separarlo del equipo. Un torneo más tarde, Javier Eduardo regresó a las filas del cuadro blanquiazul porque no le encontraron acomodo, pero también estuvo lejos del primer equipo por problemas de sobrepeso.

López llegó a la Bella Airosa en 2022, luego de haber tenido una aventura en la MLS con el San José Earthquakes, tras una fuerte indisciplina en Chivas. En sus primeros torneos, la “Chofis” quedó campeón de la Liga MX y de la Concaf Champions Cup.