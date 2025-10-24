Melnikova es oro en mundial de gimnasia

YAKARTA.- El regreso de Angelina Melnikova a la gimnasia internacional después de una pausa de tres años terminó con la rusa en un sitial familiar: lo más alto del podio.

La estrella de 25 años superó el jueves a la estadounidense Leanne Wong por el título del concurso completo en el campeonato mundial, culminando un largo ascenso de regreso a la cima después de que Melnikova y otros atletas rusos fueran excluidos de competir debido a la guerra de Rusia con Ucrania.

Melnikova se recuperó de una caída en la barra de equilibrio en la segunda rotación para lograr un total de 55.066, justo por delante de Wong con 54.966. La china Zhang Qingying de China, gracias a una brillante rutina en la barra, se llevó el bronce con 54.633. La argelina Kaylia Nemour fue cuarta.

El resultado —Melnikova en primer lugar y Wong en segundo— fue una repetición del mundial de 2021, donde Melnikova superó a Wong por la corona apenas dos meses después de liderar a Rusia al oro y ganar un bronce en el concurso completo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados por la pandemia.

Mucho ha sucedido desde entonces. Melnikova, quien incursionó brevemente en la política antes de retirarse de la consideración en un esfuerzo por mantener la designación de “atleta neutral” bajo las directrices de la Federación Internacional de Gimnasia, no compitió fuera de Rusia durante más de tres años.

Wong, de 22 años, ha pasado los últimos cuatro años como una figura constante en el equipo nacional de Estados Unidos mientras también competía a nivel universitario en Florida, equilibrando numerosos intereses comerciales y estudiando para convertirse en doctora.

Melnikova superó fácilmente la clasificación a principios de la semana. Sin embargo, las finales fueron un asunto tenso, plagado de errores, en el que su segundo título mundial no estuvo asegurado hasta que su puntuación en el ejercicio de suelo de 13.433 apareció al final de la última rotación.

La única contendiente que evitó un error importante fue Wong, quien se clasificó en el décimo lugar pero se encontró en posición de convertirse en la última de una serie de campeonas mundiales estadounidenses que incluye a Simone Biles, Jordyn Wieber y Morgan Hurd.

Wong apostó en el salto en su rotación final, optando por el más difícil de los dos saltos que realiza en competencia. Su Cheng fue excelente, y su puntuación de 14.466 fue la mejor del día en el evento.

Melnikova, quien tuvo dificultades en el ejercicio de suelo durante la clasificación, pareció tener ambos talones fuera de los límites durante su primer pase acrobático, una deducción importante. Se recuperó para armar una rutina limpia y dinámica y su puntuación incluyó solo una deducción de una décima por pisar fuera, lo que indica que los jueces creyeron que solo un pie aterrizó fuera de límites.

Si los jueces hubieran dictaminado que ambos pies pisaron la alfombra de color que sirve como borde, habría sido penalizada con tres décimas de punto, lo que habría puesto a Wong como primera.