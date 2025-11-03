Christian McCaffrey y 49ers dominan a Giants
EAST RUTHERFORD.- Christian McCaffrey atrapó un pase de touchdown de Mac Jones, corrió para otra anotación y los 49ers de San Francisco retomaron el camino de la victoria al superar el domingo 34-24 a los Giants de Nueva York.
McCaffrey acumuló 173 yardas totales — 106 por tierra en sus 28 acarreos y 67 por recepción en cinco atrapadas.
Una semana después de un mínimo histórico de diez intentos de carrera, el equipo de Kyle Shanahan corrió el balón 39 veces para 159 yardas, incluyendo un touchdown de 18 yardas de Brian Robinson Jr. que hizo que muchos de los aficionados de los Giants se dirigieran a las salidas.
Jones completó sus primeros 14 pases para terminar 19 de 24 para 235 yardas y pases de touchdown a McCaffrey y Jauan Jennings. Jones se recuperó de un balón suelto forzado por Brian Burns y atrapado por Abdul Carter para mejorar a 5-2 como titular esta temporada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Atacando a los Giants con poca resistencia y muchos tacleos fallidos, los 49ers (6-3) rápidamente dejaron atrás una derrota en Houston, incluso sin el quarterback titular Brock Purdy por quinto juego consecutivo. Robinson — quien atormentó a los Giants (2-7) durante sus primeras tres temporadas en la NFL con Washington — promedió 10.6 yardas por acarreo para demostrar que no solo McCaffrey tuvo éxito por tierra.
no te pierdas estas noticias