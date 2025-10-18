Ciclismo cierra con éxito su temporada

El ciclismo potosino vivió una auténtica fiesta deportiva el pasado jueves 16 de octubre, al celebrarse la última fecha de las tradicionales “Jueveras”, organizadas por Fomento Potosino Ciclismo, en un cierre lleno de emoción, camaradería y espíritu competitivo.

Tras 18 jornadas disputadas a lo largo del año, este evento que ha contado con la participación de corredores de toda la República Mexicana y diversos equipos invitados, culminó con un balance positivo y con la coronación de los campeones absolutos de cada categoría.

Los resultados finales de la última competencia fueron los siguientes: Bloque 1, categoría Libre, 1. Gerardo Prado – Tenis Star; 2. Kevin Hernández – Impresiones Posadas; 3. José María Alcocer – AR Monex. Bloque 2, categoría Máster, 1. Humberto Gómez – Villanos; 2. Alberto Lomelí – Checos; 3. Mario Ipiña – Libre. Categoría Femenil, 1. Rosario González – Fuga.

La jornada representó no solo el cierre de un ciclo competitivo, sino también un reconocimiento al esfuerzo de ciclistas, equipos y organizadores que, con pasión y compromiso, han mantenido vivo el espíritu del ciclismo en San Luis Potosí.

Bajo el lema “Volvamos a hacer grande al ciclismo potosino”, Fomento Potosino Ciclismo refrendó su compromiso de continuar impulsando el beneficio, apoyo y fomento de este deporte, consolidando a las “Jueveras” como uno de los eventos más representativos del calendario ciclista local.