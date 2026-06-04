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Almada, el principal candidato al banquillo del América

Almada ha dirigido Pachuca desde 2021, logrando Apertura 2022 y Concacaf 2024

Por El Universal

Junio 04, 2026 09:31 a.m.
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Almada, el principal candidato al banquillo del América
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      Guillermo Almada es uno de los principales nombres que analiza el Club América para tomar el banquillo.

      Guillermo Almada y su trayectoria en Pachuca

      El estratega uruguayo llega con respaldo por su etapa reciente en el futbol mexicano con Pachuca, donde logró el título del Apertura 2022 de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup 2024, consolidando un proyecto competitivo basado en un estilo ofensivo y el protagonismo de jóvenes jugadores emergidos de la cantera.

      Evaluación del Club América para definir su nuevo técnico

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      Durante su gestión con los Tuzos, Almada dirigió múltiples torneos en nuestro país desde su llegada en 2021, alcanzando también finales y competencias internacionales, además de ser reconocido por su capacidad de desarrollo de futbolistas y su propuesta de juego intenso.

      Su perfil es considerado dentro de la baraja de opciones azulcremas mientras la directiva evalúa el rumbo del proyecto deportivo y define al posible sustituto en el banquillo.

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