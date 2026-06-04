Futbol aporta 0.16% del PIB de México

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Ciudad de México.- La actividad económica relacionada con el futbol en México generó en 2024 un Valor Agregado Bruto (VAB) de 52 mil 640 millones de pesos, equivalente a 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con una estimación realizada por Banamex bajo una metodología similar a la utilizada por el INEGI para medir sectores como turismo y cultura.

Banamex explicó que el futbol no aparece como una actividad específica dentro de los registros económicos oficiales, por lo que elaboró una medición basada en "cuentas satélite" para identificar qué parte de distintas ramas productivas existe gracias a la actividad futbolística El resultado ubica al sector en un rango de entre 0.10% y 0.23% del PIB, con una estimación central de 0.16%.

El estudio encontró que los medios de comunicación representan la principal fuente de valor económico vinculada al fútbol.

Entre los sectores que también participan en la generación de valor económico destacan las apuestas deportivas, con una aportación estimada de 5 mil 828 millones de pesos; los servicios recreativos asociados al fútbol amateur, con 7 mil 501 millones; y el comercio minorista de artículos relacionados con este deporte, con 6 mil 414 millones de pesos.

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Previamente se calculó que la participación de México como una de las sedes de la Copa Mundial aportará alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento económico del país durante ese año.