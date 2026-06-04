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Prevén más lluvias en SLP para este jueves

Protección Civil advirtió que las precipitaciones más fuertes se concentrarán en las regiones Altiplano y Centro

Por Redacción

Junio 04, 2026 07:09 a.m.
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Prevén más lluvias en SLP para este jueves
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este jueves 4 de junio se mantiene la alerta por lluvias y tormentas fuertes en San Luis Potosí, debido a las condiciones meteorológicas que continuarán generando precipitaciones puntualmente muy fuertes, principalmente en las regiones Altiplano y Centro.

      De acuerdo con el pronóstico, también se esperan tormentas en las regiones Media y Huasteca, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

      Además de las lluvias, prevalecerán temperaturas de calurosas a muy calurosas en las cuatro regiones del estado, situación que mantiene condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales, especialmente en zonas serranas.

      Ante el pronóstico, Protección Civil recomendó a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad, encender las luces y evitar distracciones al volante durante las precipitaciones.

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      Asimismo, pidió evitar cruzar calles, pasos con corriente de agua o zonas con antecedentes de inundaciones, además de retirar objetos sueltos de techos, patios y balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

      Las autoridades también sugirieron suspender actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informados a través de los reportes de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad pública para conocer cualquier actualización sobre las condiciones del clima.

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      Se exhorta a la población a respetar indicaciones viales y tomar precauciones durante las precipitaciones.

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