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Seguridad

Muere indigente atropellado en la carretera ´57

En la madrugada, personas reportaron el hallazgo de la persona fallecida y tres horas después arribó la Estatal

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Muere indigente atropellado en la carretera ´57
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      Tres horas después del reporte, la Policía Estatal atendió el reporte del hallazgo de una persona sin vida en la carretera a Matehuala.

      Fue en la madrugada de este miércoles, cuando en el kilómetro 19+800 de la carretera ´57 con dirección al norte, cerca de la comunidad Cándido Navarro, en Soledad, personas avistaron sobre el arroyo vehicular el cuerpo de lo que parecía ser una persona en situación de calle atropellada, con las huellas de que varios vehículos le habían pasado por encima, regando sus restos varios metros uno del otro.

      Los llamados de auxilio al 911 se realizaron alrededor de las cuatro horas del miércoles y no fue sino hasta las siete de la mañana que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos se hicieron presentes en la escena, verificando que en el sitio se encontraba una persona sin vida. El sitio fue abanderado por personal de Auxilio Vial de la carretera, quienes fungieron como primeros respondientes, mientras esperaban el arribo de agentes de la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para levantar el cuerpo. En el momento, el masculino sin vida no pudo ser identificado y se espera que en el Servicio Médico Legista pueda ser reclamado por sus familiares.

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