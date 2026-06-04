Sheinbaum busca que el Mundial deje cantera infantil

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A una semana de la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno busca aprovechar las múltiples acciones sociales que se han hecho en torno a la justa mundialista para fomentar el futbol entre niñas y niños y que estos sean la cantera de los equipos profesionales de futbol y de la Selección de Futbol de México, tanto de hombres como de mujeres.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno busca aprovechar las actividades que se han realizado y que estos permanezcan para fortalecer la actividad deportiva desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades.

"Estamos a una semana del inicio del Mundial, y la verdad es que se han hecho muchísimos actividades, muchísimas actividades", compartió.

"De lo que nos interesa mucho a nosotros -además de apoyar a la Selección- que es que el Mundial no solamente sean los partidos que va haber en México y ya se vayan, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades y que las actividades sociales que hemos hecho alrededor de futbol se queden y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país, pues sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la Selección, mujeres y hombres", dijo.

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En Palacio Nacional, se encuentran diversos funcionarios del Gabinete legal y ampliado quienes detallarán los avances que se ha hecho en el marco del llamado Mundial Social.