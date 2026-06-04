Knicks sorprenden a los Spurs

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San Antonio.- Los New York Knicks asaltaron este miércoles el Frost Bank Center de San Antonio y, con 30 puntos de Jalen Brunson, ganaron por 105-95 a los Spurs y tomaron ventaja 1-0 en las Finales de la NBA, cuyo segundo encuentro se disputará el viernes en este mismo escenario.

Los Spurs sucumbieron pese a los 26 puntos y doce rebotes del francés Victor Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA tras ser MVP del Oeste.

Estuvieron catorce abajo en el marcador los Knicks, pero el equipo de Mike Brown volvió a demostrar madurez.

Brunson selló trece de sus treinta puntos en el cuarto período, tras reponerse de un percance en una rodilla. OG Anunoby aportó doce en el último segmento y acabó con 17. El dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 18 puntos para los Knicks, que se hicieron con ventaja de campo en la serie.

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Wembanyama intentó rebelarse, pero sus once puntos y siete rebotes sumados en el cuarto período, no les bastaron a los Spurs. Tampoco los 16 del novato Dylan Harper, que fue de más a menos, ni los 17 de Stephon Castle.

Fue un partido físico, con altos ritmos y agresividad en cada posesión, la misma receta que llevó a ambas franquicias a jugarse el anillo. Y lo fue desde el principio.

Los Spurs alcanzaron los diez puntos de ventaja en el primer período (27-17) y forzaron el tiempo muerto de unos Knicks asustados también por las condiciones de Jalen Brunson.

El líder de los Knicks se retiró momentáneamente con dolor en una rodilla tras un choque con Barnes, pero pudo regresar a competir y sostuvo a su equipo con once puntos en la primera mitad.

Wembanyama solo conectó dos de sus primeros ocho tiros, y el protagonista inesperado de la primera mitad fue Julian Champagnie, un francotirador desde el arco con un cinco de seis que envió a los Spurs arriba 55-48.

Los Spurs se sintieron al mando del partido al comienzo del tercer período, cuando elevaron su ventaja hasta el 62-50.

Brunson subió el volumen con jugadas espectaculares y firmó ocho puntos seguidos para Knicks que se pusieron arriba 94-86 con 6.03 por jugar. y sellaron un parcial final de 11-0.