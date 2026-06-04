Encuentro de turismo cultural

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Los días 5 y 6 de junio, el Centro Cultural Palacio Municipal albergará el encuentro "Retos y oportunidades para las ciudades, los pueblos históricos y el turismo cultural", una actividad que reunirá a especialistas de México y otros países para analizar temas relacionados con la conservación del patrimonio, la gestión urbana, los paisajes históricos y el desarrollo del turismo cultural en contextos contemporáneos.

La programación iniciará el viernes 5 de junio a las 10:20 horas con tres conferencias de apertura. En la Sala Interactiva, Carlos Alberto Hiriart Pardo y Rogelio Martínez Cárdenas presentarán "La Carta de ICOMOS sobre Turismo Patrimonial". En la Sala de Cronistas, María Gabriela Santibáñez, junto con investigadores de Argentina, expondrá una metodología para la gestión patrimonial de poblados históricos. En la Sala de Presidentes, Eugenio Mercado López ofrecerá la conferencia "El nacimiento del turismo en México y la circulación de ideas en Iberoamérica".

Durante esa misma jornada se desarrollarán diversas ponencias enfocadas en experiencias y casos de estudio. A las 11:30 horas, Jesús Victoriano Villar Rubio presentará una investigación sobre el patrimonio cultural y natural de Xilitla como destino turístico de la Huasteca potosina. A las 11:00 horas, en la Sala de Cronistas, se analizarán modelos de desarrollo turístico relacionados con el vino en Mendoza y el mezcal en San Luis Potosí. Más tarde, a las 12:50 horas, se abordará la preservación del patrimonio en cantera de Escalerillas y, a las 12:20 horas, las tradiciones culinarias de Santa María del Río como parte de la oferta turística local.

La jornada del sábado 6 de junio comenzará a las 10:20 horas con nuevas conferencias de apertura. En la Sala Interactiva, Martín Juárez Córdova presentará "Patrimonio y Centro Histórico: Corazón de San Luis Potosí", seguida de una intervención del grupo Vecinos de San Miguelito sobre el derecho de habitar los barrios históricos

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De forma paralela, la Sala de Cronistas albergará un panel sobre proyectos urbanos y arquitectónicos vinculados con pueblos históricos, entre ellos propuestas para la difusión de la zona arqueológica Cueva de las Mulas del Molino y la regeneración urbano-arquitectónica de la Central de Abastos de Ecatepec.

El encuentro concluirá con actividades centradas en los nuevos retos del turismo cultural.

A través de estas mesas y conferencias, el programa reunirá experiencias, investigaciones y propuestas relacionadas con el patrimonio cultural y su preservación.

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