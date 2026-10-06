Concluye con éxito torneo de Tenis San Luis Open

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Con la participación de más de 180 tenistas provenientes de distintos estados del país, concluyó con éxito el Torneo Sin Límites San Luis Open 2026, competencia que durante cuatro días reunió a jugadores de las ramas femenil y varonil en distintas categorías. El certamen repartió una bolsa de 500 mil pesos en premios, distribuida entre los diferentes cuadros participantes.

El torneo reunió a representantes de Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí e incluso Argentina, consolidando una edición con amplia presencia nacional e internacional. Las acciones se desarrollaron principalmente en el recién remodelado Centro Tenístico Potosino, ubicado en el Parque Tangamanga I, además de las canchas del Lomas Raquet Club, que apoyó con sus instalaciones debido a ajustes provocados por las condiciones climatológicas.

En la rama femenil, Victoria Rodríguez se proclamó campeona de la categoría AMTP al imponerse en la final a Aylin Arias. En Primera Fuerza, Fernanda Valle consiguió el título y Dafne Gómez terminó como finalista. En Segunda Fuerza, Valentina Casas se quedó con el campeonato frente a Daniela Carmé, mientras que en Tercera Fuerza la propia Casas volvió a ocupar el primer lugar, dejando a Valentina Percastegui como subcampeona.

Dentro de la categoría Novatos femenil, Ana Lucía Flores Salazar obtuvo el campeonato y Estefanía Ortega finalizó en la segunda posición. Por su parte, en la rama varonil, Eduardo Orozco conquistó la categoría Profesional AMTP al superar a Manuel Sánchez, mientras que en Primera Fuerza Efraín Castillo se adjudicó el título y Manuel Vampa terminó como finalista.

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En Segunda Fuerza varonil, Luis García fue campeón y Jorge Rodríguez Salas ocupó el segundo sitio; en Tercera Fuerza, César Serna se quedó con el primer lugar y César Cacho fue finalista. Finalmente, en la categoría Novatos, Alejandro Grimaldo obtuvo el campeonato y Mario Salcedo terminó como subcampeón, cerrando así una edición que reunió una importante cantidad de participantes y repartió una de las bolsas más atractivas del tenis potosino.