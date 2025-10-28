Confiamos en lo que viene: G.Abascal

Luego de la dolorosa derrota sufrida por el Atlético de San Luis ante Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras, el técnico español Guillermo “Memo” Abascal habló con franqueza sobre las sensaciones que le dejó el encuentro y los aspectos que, a su juicio, el equipo debe corregir para cerrar con dignidad el torneo Apertura 2025.

El estratega reconoció que su equipo dejó escapar un partido que tenía controlado, repitiendo errores que ya habían aparecido en anteriores jornadas. “Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y la mía es total sobre lo que pasa en la cancha. Pero no se puede gestionar de otra forma cuando a partir del 3-2 el partido se nos va. Es la segunda vez que nos pasa, después del juego con Chivas. Deberíamos haber reaccionado diferente. Estamos jodidos, nos jode mucho”, expresó con autocrítica.

Respecto a la lesión de Juan Perramírez, el técnico aclaró que se trató de una recaída, no de una decisión táctica: “No había ningún motivo para pensar que no podía seguir; lamentablemente volvió a resentirse”, explicó.

Abascal subrayó que, pese al resultado, el grupo mantiene la convicción de seguir compitiendo con entrega en los partidos restantes. “He hablado con los jugadores, se han escuchado entre ellos. Hay voces con más de 500 partidos, gente con experiencia que sabe cómo se gestiona un vestidor. Caer hoy no significa que no haya oportunidades; las hay, y las vamos a correr, pero hay que hacerlo mejor”, señaló.

El técnico también analizó los errores defensivos que costaron el partido, incluyendo el autogol que cambió el rumbo del encuentro: “Los goles, las lesiones, las rojas... todos son episodios que modifican el partido. Pero somos profesionales. El equipo se repuso, aunque la gestión después del 3-2 fue mala. El último gol era evitable, igual que el del primer palo”.