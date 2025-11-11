Confirman los días y horarios del Play-In

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liguilla está cada vez más cerca de comenzar. Luego de que terminara la Fase Regular del Apertura 2025, la Fiesta Grande se encuentra a la vuelta de la esquina.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas consiguieron su clasificación de manera directa, es decir, evitaron pasar por el Play-In.

Mientras que Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas obtuvieron una segunda oportunidad de avanzar y lucharán por obtener los dos últimos boletos disponibles.

Hasta el momento, han quedado confirmados dos duelos para los cuartos de final de la Liguilla: Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

Todavía quedan por definirse los otros dos enfrentamientos, aunque se tendrá que jugar el Play-In para conocer quiénes serán los dos últimos invitados a la Fiesta Grande.

Xolos y Bravos tendrán una nueva posibilidad de avanzar entre los ocho mejores del torneo y pelearán por un boleto sobre la cancha del estadio Caliente a partir de las 21:00 horas, el próximo 20 de noviembre.

El ganador del duelo fronterizo avanzará como séptimo de la tabla general y se enfrentarán a los Tigres, por avanzar a las semifinales.

Mientras que el perdedor, recibirá una segunda oportunidad de clasificar y tendrá que verse las caras con el ganador de la llave entre los Universitarios y los Tuzos, que jugarán a las 19:00 horas.