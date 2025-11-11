Hoy, charla “La historia de La Carpa Medel”

“Más de 75 años de una tradición: La historia de La Carpa Medel”, será la charla impartida por Víctor Manuel Espinosa Romo, conocido como “Mister Botas”, se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito.

La conversación abordará la trayectoria de La Carpa Medel, un espectáculo itinerante que ha acompañado las fiestas patronales del Barrio Mágico de Tlaxcala por más de siete décadas. Este proyecto familiar, encabezado por los hermanos Medel y sus descendientes, se ha mantenido como una presencia constante en la vida festiva de San Luis Potosí, donde ha reunido a generaciones de espectadores entre luces, juegos mecánicos y antojitos tradicionales.

Con el título “Tres tandas por un boleto”, el espectáculo de La Carpa Medel combina humor, música y teatro popular. A lo largo de tres actos, el público presencia números de payasos, imitaciones fonomímicas de artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández y Amanda Miguel, además de representaciones cómicas inspiradas en personajes clásicos del cine y la televisión mexicana como Cantinflas, Los Polivoces y El Panzón Panseco.

Durante la charla, Mister Botas compartirá testimonios, imágenes y materiales de archivo que muestran la evolución del proyecto y el papel de cada generación en su permanencia. La historia de La Carpa Medel refleja el trabajo de una familia de artistas, padres, hijos, nietos y bisnietos, que ha logrado mantener vivo un formato escénico que en otras regiones ha desaparecido.

Desde su primera instalación en el jardín de Tlaxcala hasta sus diversas sedes a lo largo de los años, La Carpa Medel ha formado parte del paisaje urbano y afectivo de San Luis Potosí. Su presencia continúa como una referencia del teatro popular mexicano y como testimonio del valor cultural que las tradiciones comunitarias siguen teniendo en la vida contemporánea.