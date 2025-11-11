Nombran novatos del año en Grandes Ligas

El toletero de los Atléticos, Nick Kurtz, es el ganador unánime del premio al Novato del Año de la Liga Americana, y el receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, resultó el vencedor de la Liga Nacional.

Kurtz, de 22 años, bateó para .290 con 36 jonrones, 86 carreras impulsadas y un OPS de 1.002 en 117 juegos este año. El primera base se convirtió en el octavo novato desde 1901 en terminar con un OPS superior a 1.000 mientras hacía al menos 400 apariciones en el plato.

El compañero de equipo de los A’s, Jacob Wilson, fue segundo en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que se anunció el lunes por la noche. El jardinero de los Medias Rojas, Roman Anthony, fue tercero.

Baldwin, de 24 años, asumió un papel importante para Atlanta después de que el receptor titular, Sean Murphy, quedara fuera de juego por una costilla rota durante el entrenamiento de primavera. Mientras Murphy estuvo limitado por lesiones durante gran parte del año, Baldwin bateó para .274 con 19 jonrones, 80 carreras impulsadas y un OPS de .810 en 124 juegos.

La victoria de Baldwin aseguró una selección extra para Atlanta después de la primera ronda en el draft amateur del próximo año bajo el incentivo de promoción de prospectos del acuerdo colectivo de trabajo.

Baldwin recibió 21 de los 30 votos para el primer lugar. El lanzador derecho de los Cachorros, Cade Horton, fue segundo, y el tercera base de los Cerveceros, Caleb Durbin, terminó tercero. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada.

Kurtz y Baldwin recibirán cada uno 750.000 de un fondo de bonificación previo al arbitraje, y los segundos lugares Wilson y Horton recibirán 500.000.

El Manager del Año de cada liga se anunciará el martes, seguido por los ganadores del premio Cy Young el miércoles.

Kurtz, de 22 años, brilló en la Universidad de Wake Forest antes de ser seleccionado por los A’s con la cuarta elección en el draft amateur de 2024. El toletero de 1,95 metros de estatura comenzó esta temporada en las ligas menores, pero conectó un sencillo impulsor en su primer turno al bate en las Grandes Ligas el 23 de abril contra Texas.

Fue un indicio

de lo que vendría.

Conectó un cuadrangular en solitario contra el relevista de los Dodgers, J.P. Feyereisen, para su primer jonrón en las mayores el 13 de mayo. Pegó cuatro vuelacercas más en un lapso de cuatro días ese mismo mes, incluyendo su primer juego de múltiples jonrones en su carrera el 21 de mayo contra los Angelinos.

Tuvo su actuación más destacada el 25 de julio en Houston, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas y el primer novato en conectar cuatro jonrones en un solo juego. Se fue de 6-6 con ocho carreras impulsadas mientras igualaba un récord de la MLB con 19 bases totales.