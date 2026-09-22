Confirmó Fermín Rivera su alternativa

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El torero potosino Fermín Rivera escribió un nuevo capítulo en su trayectoria al confirmar su alternativa en la Plaza de Toros de Las Ventas, escenario de máxima exigencia para la tauromaquia, durante la corrida anunciada como "Desafío ganadero", en una tarde donde las condiciones del ganado dejaron pocas posibilidades para el lucimiento.

Con menos de un cuarto de entrada, alrededor de cuatro mil espectadores, Rivera apareció en el ruedo madrileño vestido de perla y oro con remates negros, consciente de la importancia de una tarde que representaba mucho más que el resultado artístico: confirmar su alternativa en una de las plazas de mayor relevancia internacional.

El momento histórico para el potosino llegó con "Tijero", número 16, negro bragado de 560 kilogramos y perteneciente a la ganadería de Partido de Resina. Fue el toro con el que Rivera cumplió el protocolo de confirmación y comenzó su primera actuación de la tarde ante el exigente público venteño.

Ante ese panorama, Rivera tuvo que recurrir al oficio y buscar las posibilidades de su lote. Con "Tijero", el potosino intentó construir una faena que tuviera eco en los tendidos, pero las limitadas condiciones del ejemplar impidieron que la labor terminara por romper. Tras escuchar un aviso, su primera actuación como matador confirmado en Madrid concluyó en silencio.

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El segundo turno tampoco permitió al Potosino cambiar el rumbo de la tarde. Rivera volvió a encontrarse con dificultades para desarrollar una faena de continuidad y, pese a su disposición, terminó nuevamente escuchando silencio.

El resultado numérico quedó lejos del triunfo, pero la fecha permanecerá marcada en su carrera por el significado de haber confirmado su alternativa en Las Ventas.

Para Fermín Rivera, sin embargo, la tarde tuvo un significado que fue más allá de las orejas. El potosino salió a uno de los ruedos de mayor responsabilidad del mundo taurino y confirmó su alternativa con "Tijero", incorporando la plaza madrileña a una trayectoria construida durante años de profesión.

Madrid no le entregó trofeos ni una tarde cómoda. Le presentó, por el contrario, una prueba de paciencia y oficio frente a un encierro de escasas posibilidades. Rivera se marchó entre silencios, pero con un capítulo cumplido en su carrera: el día en que Fermín Rivera, torero de San Luis Potosí, confirmó su alternativa en la Monumental de Las Ventas.