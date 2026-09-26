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Conquista CDP subcampeonato de natación Máster

Por Romario Ventura

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Conquista CDP subcampeonato de natación Máster
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      A finales del pasado mes de agosto, las instalaciones del Club Deportivo Potosino fueron sede de la Competencia de Natación San Luis Rey de Francia Máster 2026, certamen que reunió a nadadores de distintas categorías en dos jornadas marcadas por la intensidad competitiva, el compañerismo y la pasión por esta disciplina.

      Durante el evento se desarrollaron diversas pruebas en la alberca, donde los participantes demostraron disciplina, experiencia y constancia en cada salida. La competencia permitió reunir a exponentes máster que continúan activos dentro de la natación y que encontraron en este torneo una oportunidad para medirse deportivamente y compartir su afición por el deporte acuático.

      Entre los resultados individuales más destacados para el Club Deportivo Potosino estuvieron los campeonatos obtenidos por Laura Alejandra González Dibildox, en la categoría 35-39 años; René Pierdan Lozano, en 45-49; Guadalupe López Barro Martínez, en 60-64; Mauricio Muriel Pons, en 65-69; y Laura Elena González Sánchez, en la categoría de 70 años y más.

      A estos logros se sumó el subcampeonato por equipos conseguido por el Club Deportivo Potosino, resultado que confirmó el buen desempeño colectivo de la delegación anfitriona. La suma de actuaciones individuales permitió colocar al equipo entre los mejores de la competencia, reflejando el trabajo realizado durante su preparación.

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      El resultado también representó un reconocimiento al trabajo de los entrenadores y de la estructura deportiva que respalda la práctica de la natación dentro del club. La institución destacó que el desempeño alcanzado fue producto de la dedicación constante de los nadadores y del acompañamiento de quienes participan en su proceso de preparación.

      La realización de la San Luis Rey de Francia Máster 2026 contó con la colaboración del Consejo de Administración, la Comisión de Natación Máster, entrenadores, personal administrativo, jueces, voluntarios y patrocinadores. Al cierre del certamen, el Club Deportivo Potosino agradeció la participación de nadadores, equipos y familias que contribuyeron a consolidar una edición caracterizada por la sana competencia y el ambiente deportivo.

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