Video | Transportistas fustigan a la GN y policías por "corrupción"

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Luego de iniciar el recorrido por el Periférico Norte (Circuito Potosí), transportistas de diferentes organizaciones se dirigen a puntos clave para bloquear vialidades en caso de que sea necesario, como parte de su protesta nacional por la inseguridad, acoso del gobierno federal, falta de garantías estatales y municipales a los hombre-camión y a los empresarios.

Los transportistas iniciaron con una reunión en el bulevar Manuel Gómez Morín (Periférico Norte), para dirigirse hacia puntos carreteros en diferentes zonas.

Luego de que fracasó el diálogo, el dirigente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Norberto Cueto, así como el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) Eduardo Antuan Campollo, confirmaron que se suman a la movilización, en vista de que ninguna autoridad agotó las instancias de diálogo y a nivel nacional.

Reiteran su reclamo por la inoperancia de la Guardia Nacional, los constantes asaltos y las extorsiones que sufren tanto de esa corporación como de la Guardia Civil de Caminos del Estado y las policías municipales.

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#SLP | En movilización de hoy, Canacar y AMOTAC denuncian asaltos y extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno. Más información: ?? https://t.co/qTd5leb7tQ https://t.co/lmFhbWOaZh — Pulso Online (@pulso_mx) October 26, 2026

Ambos dirigentes pidieron la comprensión de la ciudadanía, en el entendido de que las propias autoridades son las que han hecho la actividad económica "insostenible", por los altos niveles de corrupción que han alcanzado a las corporaciones policiales y por el hostigamiento fiscal y otras decisiones que los mantienen en vilo.