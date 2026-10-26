Barcelona pierde ante PSG y Real Madrid en partidos decisivos

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MADRID (AP) — El Barcelona arrancó como locomotora al inicio de la temporada, arrasando con facilidad tanto en la Liga de Campeones como en La Liga española.

Barcelona sufre derrotas clave ante PSG y Real Madrid

Pero cuando afrontó sus mayores pruebas hasta ahora, al tener que jugar contra el vigente bicampeón Paris Saint-Germain en la Champions y el eterno rival Real Madrid en La Liga, el club catalán flaqueó.

La derrota 4-2 en el campo del PSG el martes pasado fue seguida por la caída 2-1 en casa ante el Madrid el domingo, cuando el Barça no se pareció en nada al equipo que había sido uno de los clubes más dominantes de Europa hasta el momento.

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"No estábamos frescos. Hay que recuperarse, concentrarse y reaccionar. Esto es parte del deporte", comentó el técnico azulgrana Hansi Flick tras la derrota ante el Madrid. "Cuando pierdes, es la parte mala. El camino es largo, siempre lo digo. Claramente, no creo que se vayan a generar dudas. No hemos jugado bien, pero en los grandes partidos los detalles son importantes. Y hoy no hemos estado bien".

El Barça había ganado sus primeros 11 partidos para arrancar la temporada, superando a sus rivales con un marcador acumulado de 48-11. Anotaron al menos tres goles en 10 encuentros. Tenía una cómoda ventaja en el torneo doméstico y estaba cerca de la cima de la clasificación de la Liga de Campeones.

La derrota ante el PSG, cuando el Barça no se vio tan mal pero no pudo evitar perder, dejó al equipo en el octavo puesto tras tres jornadas en la fase de liga de la Champions el último lugar de clasificación automática para los octavos de final.

Una victoria el domingo habría permitido al equipo de Flick convertirse en el primero en ganar sus primeros 10 partidos de una campaña de La Liga. Ya había igualado las nueve victorias en nueve partidos del Madrid en 1968-69.

Pero el equipo sufrió en su camino hacia una dolorosa derrota ante su afición. Kylian Mbappé firmó un doblete para el Madrid, que se colocó a tres puntos del Barça en la clasificación. El Atlético de Madrid, que venció 1-0 en casa al Deportivo La Coruña el sábado, está a dos puntos del Barcelona.

Hansi Flick reconoce problemas y lesiones en el equipo

"No hay argumentos, no hay excusas, está claro. Tenemos que hablar", dijo Flick. "Hemos tenido dos derrotas esta semana y son demasiadas para mí".

"Tenemos que intentar desconectar y olvidarnos de los entrenamientos. Tenemos que recuperar la frescura de los anteriores partidos de la temporada", añadió.

Los próximos partidos del Barcelona serán contra Alavés el sábado en La Liga y frente a Aston Villa la próxima semana en la Champions, ambos en casa.

Flick lamentó haber perdido a otro jugador por lesión el domingo. El defensor Xavi Espart tuvo que salir ante el Madrid en la primera mitad. La defensa ya se ha visto mermada por las bajas de Andreas Christensen, Jules Koundé y Eric García. Un error de Gerard Martín dentro del área derivó en el primer gol del Madrid en el clásico.

"Las lesiones son la mayor preocupación", señaló Flick.

Bajo rendimiento de Yamal y análisis del clásico

Lamine Yamal no estuvo en su mejor forma ante el Madrid. Raphinha, el máximo goleador azulgrana, estampó el único tanto del equipo. Yamal malogró un intento a quemarropa en la primera mitad que podría haber cambiado el rumbo del partido.

El Barça mejoró en la segunda mitad y consiguió el empate, pero luego volvió a dejar escapar el resultado tras un fallo defensivo en un contragolpe del Madrid en los minutos finales.

"En general no hemos hecho un gran partido", reconoció el volante Pedri. "Fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y ante este equipo se paga. Queríamos ganar el clásico ante nuestra gente pero esto es muy largo".