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Segob reporta paro de transportistas en 19 estados

La Segob registra 38 puntos de manifestación con 691 vehículos y 858 personas en 19 entidades.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 11:04 a.m.
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Segob reporta paro de transportistas en 19 estados
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

      Segob reporta paro transportistas en 19 estados

      La Segob mencionó que las entidades con mayor número de puntos del paro son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una.

      "Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco", indicó.

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      Bloqueos y acciones oficiales

      Agregó que hasta el momento se reporta un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz.

      "El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes, privilegiando la construcción de acuerdos y evitando mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria de la transformación", refrendó la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

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