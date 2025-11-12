logo pulso
Continúan invitando a la carrera del CDP

Por Romario Ventura

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Continúan invitando a la carrera del CDP

La emblemática Carrera del Depor está de regreso para celebrar sus 85 años de historia y tradición deportiva, consolidándose como uno de los eventos atléticos más queridos y con mayor trayectoria en San Luis Potosí. La cita será el domingo 23 de noviembre, en un ambiente familiar y lleno de entusiasmo para corredores de todas las edades y niveles.

Este 2025, la edición conmemorativa invita a la comunidad potosina a sumarse a la fiesta del deporte y elegir entre tres distancias: 10K, 5K y 3K, fomentando la participación tanto de atletas experimentados como de aficionados que buscan disfrutar de una mañana saludable y recreativa.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en línea a través del sitio oficial: http://tutiempoatiempo.net/carrera-del-depor-2025/ ; y en diversos puntos de venta autorizados: Club Deportivo Potosino (Av. Venustiano Carranza 2590, Col. Los Filtros); Industriales Potosinos A.C. (Amado Nervo 316, Col. Tequisquiapan); Castro Patton Laboratorios (Av. Muñoz 669, entre Cuauhtémoc y Carranza); Garox Sport (Av. de la Victoria 100, Rinconada de los Andes); Sweet Vegan (Nereo Rodríguez Barragán 1385); Salvajes Outdoors (Plaza Macul Local 13, Av. Chapultepec 1000, Colinas del Parque).

Con el lema “¡Sólo así pueden celebrarse 85 años de tradición deportiva!”, la Carrera del Depor 2025 promete una jornada llena de energía, convivencia y espíritu deportivo, reafirmando su legado como una de las competencias más emblemáticas de la ciudad. Los organizadores invitan a toda la comunidad a ser parte de esta gran celebración y vivir la experiencia de correr por la historia del deporte potosino.

