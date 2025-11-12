Vuelca una camioneta en Av. Salvador Nava
Conductora perdió el control del volante y chocó vs muro de contención
Al circular por la avenida Salvador Nava, una camioneta sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente de la avenida Juárez, por suerte no hubo personas lesionadas pero los daños materiales son considerables.
El percance ocurrió cerca de las seis y media de la tarde de este martes, inicialmente la camioneta color guinda se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada avenida y fue a la altura del puente Juárez, en donde la conductora trató de incorporarse al carril lateral.
Sin embargo, ante esa maniobra la conductora perdió el control del volante y de esta forma chocó contra el muro de contención para finalmente volcarse sobre su costado izquierdo quedando en sentido contrario a la circulación.
La conductora de la unidad sufrió algunos golpes y fue revisada en el lugar por los paramédicos pero por fortuna no era nada de gravedad.
Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente pero el caso no pasaría a mayores al no haber daños a terceros.
